وزير «عمل الوفاق»: إعادة إعمار ليبيا ستكون على يد المصريين

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، إن ليبيا تسعي بشكل جاد إلى الخروج من مأزق الحرب والتفكك الذي خرب ودمر أركان الدولة التي كانت تنعم بالرخاء.

وأكد “الأمين”، في حوار مع صحيفة (الأخبار) المصرية، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن إعادة إعمار ليبيا ستكون من خلال العمالة المصرية الماهرة وستفتح ليبيا قريبا أبوابها ومصانعها وشركاتها أمام المصريين.

وأوضح الوزير الليبي، أنه ناقش مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان سبل تذليل كل الطرق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن العمالة المصرية لها الأولوية في إقامة المشروعات وبناء المصانع والمدن التي دمرتها الحروب.

وشدد الوزير الليبي على أن محاربة الإرهاب والمليشيات، قائلًا: «أصبحت مطلب جميع الليبيين من أجل الاستقرار والبناء ليبيا الآن أفضل بكثير عما كان خلال السنوات العجاف الماضية.. فهناك حكومة مستقرة وهناك قوات مسلحة تسعى إلى فرض الأمن والأمان في ربوع الوطن وما حدث في مدينة سرت من طرد تنظيم داعش وتحرير المدينة من كافة الجماعات الإرهابية خير دليل أن ليبيا تسير في الطريق الصحيح».

