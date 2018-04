المتوسط:

تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ستيفاني ويليامز، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وأشار البيان عبر صفحة المكتب الإعلامي عبر «الفيسبوك»، إلى أنّ ستيفاني ويليامز أكدت خلال الاتصال الهاتفي على الموقف الأمريكي الداعم لجهود التوافق بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب.

