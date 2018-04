البعثة الأممية تبارك جهود المصالحة بين مصراتة والزنتان

المتوسط:

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود المصالحة الأخيرة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان.

وأوضحت البعثة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» أمس الجمعة، أنها «تأمل أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لعلاقات سلام وتعاون إيجابي بين المدينتين».

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها ترحب بكافة مبادرات المصالحة بين المجتمعات الليبية والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الليبين اليومية.

ووقع 30 شخصية يمثلون مدينتي مصراتة والزنتان أول أمس الخميس،«ميثاق عهد ومصالحة» بين الطرفين «ليكون هو المرجع والمفصل والحاكم للعلاقة بين المدينتين» يتضمن 18 بندًا، خلال زيارة أجراها وفد من الزنتان إلى مصراتة في إطار عملية مصالحة بين الجانبين.

