«سيالة في باريس».. تفاصيل مشاركة وزير خارجية الوفاق بمؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب

شارك وزير الخارجية المفوض لحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي أقيم بباريس تحت عنوان «لا أموال للإرهاب»، أول أمس الخميس.

ويأتي المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إطار المساهمة الليبية في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة 72 دولة.

«سيالة» مع نظيره القطري

والتقي وزير خارجية حكومة الوفاق، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، على هامش أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أن هذا اللقاء جاء على هامش المؤتمر الذي استضافته العاصمة باريس أول أمس الخميس بحضور 500 خبير و 80 وزيرا بمشاركة من 72 دولة بالعالم.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات والقضايا المشتركة.

اتفاقيتا تعاون أمني مع أمريكا

على صعيد متصل، وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثيقتين للتعاون المشترك بين البلدين.

وحسب بيان صادر من وزارة خارجية حكومة الوفاق، مثلت الاتفاقية الأولى في خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

وشهد مراسم التوقيع، الذي جرى في السفارة الليبية بتونس أمس الجمعة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

ووقع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

