أعلن، أمس الجمعة، مكتب الإعلام والتوثيق بالهلال الأحمر الليبي بنغازي إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالفرع، «قريبًا»

ويشمل الموقع مجموعة من الإصدارات المقروءة والمرئية تتحدث عن حجم التدخل الإنساني الذي قام به متطوعو فرع بنغازي خلال فترة الحرب.

