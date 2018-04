«تعاون أمني بين الوفاق وأمريكا».. حكومة السراج توقع اتفاقيتين مع سفارة واشنطن

المتوسط:

وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثيقتين للتعاون المشترك بين البلدين. وحسب بيان صادر من وزارة خارجية حكومة الوفاق، مثلت الاتفاقية الأولى في خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

وشهد مراسم التوقيع، الذي جرى في السفارة الليبية بتونس أمس الجمعة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

ووقع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

ومن جهتها، وجهت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ستيفاني وليامز” الشكر في خطاب لها للسفير الليبي بتونس محمد المعلول وذلك لاستضافتها في مقر السفارة بتونس.

وأعلنت وليامز، ” إن اللقاء نتج عنه عدد الاتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني التي تحدد التزامنا المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا”.

وأوضحت وليامز،” إن الاتفاقيات شملت اتفاقية للعمل مع في قطاعات الشرطة والإصلاحيات والعدالة كما تم توقيع مذكرة نوايا تهدف إلى تعزيز أمن المطارات في ليبيا وهذا الجهد هو جزء من استراتيجية ثنائية أوسع لتحسين الأمن والحد من الثغرات في المطارات والحدود البرية الليبية”.

وأكدت وليامز، ” إن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان معا بالإضافة للجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية وتحقيقا لهذه الغاية، ويسرنا أن نعلن انضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء وستوفر هذه الشراكة فرصا جديدة للمسئولين الليبيين للتواصل مع نظراتهم عبر الحدود لتحسين الأمن في ليبيا والمنطقة والعالم”.

وأضاف، ” بينما نشرع في هذه المبادرات فإننا ندرك أيضا الظروف الصعبة للغاية التي لا يزال الليبيون يوجهونها يوميا لمكافحة الإرهاب وإنهاء الاحتجاز غير القانوني وتعهدها بالتحقيق في مزاعم الاتجار بالبشر وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وأكد، ” إننا سنواصل دعم برامج الأمم المتحدة وعمل شركائنا الأوروبيين لمكافحة تهريب البشر في ليبيا كما ستسهم الاتفاقيات الموقعة اليوم في توجيه المساعدة الأمريكية الثنائية لبناء ا لقدرات الليبية في هذه المناطق وكما هو موضح في الاتفاق والمذكرة التي تم التوقيع عليهما فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودكم لبناء الأمن والاستقرار ومستقبل أكثر رخاء لجميع الليبيين”.

