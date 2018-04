«صحة المؤقتة» تعتمد مشاريع بمليون دينار  في مدينة الكفرة

المتوسط:

أعلن مدير الخدمات الصحية الكفرة اسماعيل العيضة، عن اعتماد وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة ميزانية لصيانة مشاريع تابعة لقطاع الصحة بمدينة الكفرة، مشيراً إلى أن القيمة الاجمالية للمشاريع حوالي مليون ومائة ألف دينار ليبي.

وأضاف العيضة في تصريحات صحفية :” لقد تم إعطاء الأذن للشركات المرسى عليها العطاءات بالبدء في العمل خلال أسبوع من الآن”.

وبيّن مدير مكتب خدمات الكفرة أن المشاريع التي تم اعتمادها هما مشروع صيانة كاملة لعيادة الشهيد الفضيل بوعمر المجمعة ومشروع صيانة وإضافة ملحق عمليات لمركز الكفرة للنساء والولادة.

