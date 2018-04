المتوسط:

شن أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي في غريان، جولة تفتيشية خصت محلات مواد الزينة والعطور والمواد الغذائية.

وأسفرت الجولة عن مصادرة ١٠٠ قطعة متعددة الأنواع من الكريمات ومواد الزينة، لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

على صعيد متصل، قام أعضاء مركز الحرس البلدي الرجبان بجولة تفتيشية داخل منطقة الجبل الغربي، ومن خلال الجولة تم قفل مخبز بالشمع الاحمر لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخله.

