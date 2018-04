«خارجية الوفاق» توقع اتفاقيتن تعاون أمني مع أمريكا

المتوسط:

وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثيقتين للتعاون المشترك بين البلدين.

وحسب بيان صادر من وزارة خارجية حكومة الوفاق، مثلت الاتفاقية الأولى في خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

وشهد مراسم التوقيع، الذي جرى في السفارة الليبية بتونس أمس الجمعة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

ووقع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

