اليوم.. دورة في تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة

المتوسط:

يقيم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، اليوم السبت، دورة في تمكين المرأة، مع عدد من شركات التدريب، ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة مها صقر بحثت مع عدد من شركات التدريب إقامة دورات تدريبية خاصة للمرأة داخل العاصمة طرابلس وخارجها.

وانتهي الاجتماع على الاتفاق بعقد أول دورة في تمكين المرأة يوم السبت المقبل تحت عنوان ” أنا الملكة” وهي دورة مخصصة لفئة ربات البيوت والأمهات فوق سن الخمسين سنة.

وتشرف على الدورة المدربة “نجاة شقوارة” المدرب الأولى المحترف من المركز العالمي الكندي و المعالجة و الاستشارة الأسرية و النفسية.

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