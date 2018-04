المتوسط:

أنتهى مكتب المشروعات ببلدية طرابلس المركز، من كشط وتهيئة الحفر والهبوطات بالطرق الرئيسية لمحلة الظهرة وأبومشماشة وشارع النصر وشارع الصويعي الخيتوني.

وأنهت بلدية طرابلس، أمس الجمعة أعمال تهيئة تجهيز الطرق لاستقبال طبقة الأسفلت، فيما أكد بيان صادر من البلدية أن العمل مستمر لكافة محلات طرابلس المركز.

