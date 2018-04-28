الأحيرش يبحث سير عمل جهاز الحرس البلدي‎ في شحات

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس البلدي شحات “أيمن بوأغريب” لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أنه تم صباح يوم الخميس الماضي عقد اجتماع تقابلي موسع بمقر جهاز الحرس البلدي بمدينة شحات لبحث سير عمل الجهاز بصفة عامة.

وحضر هذا الاجتماع “نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات” بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالرحمن الأحيرش” إلى جانب رئيس جهاز الحرس البلدي لدى الحكومة العميد “توفيق المسماري” ورئيس فرع شحات وعدد من مدراء الإدارات بالجهاز..

وأوضح “بوأغريب” أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه سير عمل الجهاز وسبل توفير الإمكانيات، كما نوقش موضوع توقف صرف مرتبات الشهداء بالجهاز وكيفية حل هذه المشكلة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على رفع الملف الذي وضع فيه أهم احتياجات الجهاز إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، “عبدالله الثني” للنظر فيه ومن ثم وضع حلول عاجلة له حتى يتمكن الجهاز من أداء عمله بالشكل المطلوب.

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