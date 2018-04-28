الدولية للهجرة: أكثر من 29 ألف طفل غير مصحوب بذويه في ليبيا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة وجود 29.370 طفل مهاجر غير مصحوب بذويه في ليبيا.

وبينت المنظمة على موقعها الرسمي، أنّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

من جهته، قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي، إن الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم معرّضون لخطر الاتّجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاستغلال الجنسي أكثر من غيرهم.

وبين البلبيسي، أن المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضعوا ضمانات إجرائية لتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، إلى جانب اللاجئين الذكور والإناث الاصغر من 18 سنة والموجودين في ليبيا.

وأردف البلبيسي بالقول، إن حلقة نقاش انعقدت حول تحديد المصالح الفضلى للحالات المعقّدة، حيث تخلّلت مناقشة الخبراء لمسألة حماية الطفل وتحديدهم لحلول الحماية الخاصّة بالحالات الفردية.

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