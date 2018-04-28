صنع الله يبحث مع بيكر التحضيرات لمؤتمر رجال الأعمال الليبي البريطاني

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقاء مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرنك بيكر، التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر رجال الأعمال الليبي البريطاني والمزمع عقده في مدينة ابردين الاسكتلندية خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً للصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة النفطية ، حيث بين صنع الله أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً في مجال التدريب وتعدُ الساحة البريطانية من أفضل الساحات في هذا الجانب.

كما شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال اللقاء، على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسة والسفارة من أجل تسهيل إجراءات التأشيرة للدخول إلى الأراضي البريطانية.

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