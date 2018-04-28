ماذا قالت الولايات المتحدة بشأن التوافق بين النواب والأعلى للدولة؟

جددت الولايات المتحدة التأكيد على دعمها لجهود التواصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري تلقى “اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال السفير الأمريكي في ليبيا .. ستيفاني ويليامز” أكدت خلاله على ” الموقف الأمريكي الداعم لجهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشري التقيا في المغرب واتفقا على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ليس من بينهما أي عضو من الأعضاء الحاليين، وتمرير تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

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