غسان سلامة يلتقي سامح شكري في القاهرة

يلتقي المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بالقاهرة حسبما أكدت مصادر إعلامية مصرية.

وكان الجانبان التقيا منتصف الشهر الجاري على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين في الرياض، للتباحث بشأن آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي بالبلاد، واستعرض المبعوث الأممي غسان سلامة نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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