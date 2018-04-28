إصابة أحد أفراد الأمن أثناء عملية مداهمة لمنطقة بوهديمة

أصيب أحد عناصر قسم النجدة في بنغازي، أثناء عملية مداهمة لمنطقة بوهديمة، للقبض على مروجي المخدرات في بنغازي.

وأوضح قسم الإعلام الأمني بقسم النجدة، أن القسم النجدة تلقى بلاغات متكررة من المواطنين عن وجود أشخاص يمتهنون بيع وترويج الحشيش بمنطقة بوهديمة، إلى جانب إطلاق رصاص عشوائي بين الحين والآخر.

ووفقاً للقسم، تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة مسلحة، أثناء القبض على أحد مروجي المخدرات متلبساً، كما شرعت مجموعة أخرى برمي الحجارة على أعضاء الدورية، ما أدى إلى إصابة عنصر من أفراد الأمن.

وأشار قسم الإعلام الأمني إلى أنه تم نقل المخدر إلى القسم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لتلك المجموعة، وحصر الأضرار في السيارات التابعة للدورية التي تعرضت للرماية.

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