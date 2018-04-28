اليوم.. تشييع جثامين أطفال الشرشاري

تشيع اليوم السبت بعد صلاة الظهر جثامين أطفال الشرشاري الثلاثة “عبد الحميد، ذهب، محمد” الذين عثر على جثامينهم في “غابة البراعم” جنوب صرمان.

وكان رجل الأعمال رياض الشرشاري والد الأطفال الثلاثة قال إن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن أبناءه “ماتوا من الجوع” أو ما يعرف بـ “سوء التغذية” قبل 8 أشهر.

وأضاف أن مكتب النائب العام أولى اهتماما بمتابعة قضية أبنائه حيث جرى إلى الآن القبض على 14 شخصاً على ذمة القضية وهناك آخرين لازالوا مطلوبين.

وكشف جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، أنه خلال التحقيقات التي يجريها الجهاز حول واقعة اختطاف أبناء الشرشاري، وبعد التحقيق مع النمر المحجوبي من مدينة صرمان، اعترف بمكان دفن الأطفال في غابة البراعم، وعلى الفور تم إخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت إلى مكان دفن الأطفال، وتم العثور عليهم.

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