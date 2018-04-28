صوان: لا نقبل تصريحات حفتر تحت أي ذريعة

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن حزبه لا يقبل تحت أي ذريعة تصريحات قائد عملية الكرامة خليفة حفتر الرافضة للانتخابات.

وأوضح صوان على صفحته الرسمية، الجمعة، أن تصريح حفتر بأن سيطرة الجيش على الحكم هي الحل للشعب الليبي، يؤكد مخاوفهم السابقة من وجود مشروع يهدد الدولة المدنية والنظام الديموقراطي.

وأشار صوان إلى أنه على تواصل إيجابي مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، مضيفا أنهم يتطلعون لإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وطي صفحة الماضي، مؤكدا أنه لا خلاف لحزبه مع أحد ما دام يقدّم مصلحة الوطن على مصلحته، وفق تعبيره.

وكان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر أكد، في خطاب له بعد غيابه عن المشهد لأسبوعين، أن الجيش هو من سيحقق الحياة الكريمة للشعب، واصفا الانتخابات بأنها تمثيل.

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