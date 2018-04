المتوسط:

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، إنَّ التوصل إلى حل عبر التفاوض بين الليبيين، بواسطة الخطة الأممية التي وضعها ممثل الأمين العام غسان سلامة، هي الفرصة الوحيدة أمام الليبيين لتنفيذ الاتفاق السياسي في المدى القريب، ووضع دستور وإجراء انتخابات وطنية ومحلية.

وأضاف واينر، خلال مقالة نشرت في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنَّ الاتفاق السياسي سيمهد الطريق لتقدم اقتصادي وأمني، موضحًا أنَّ ليبيا تصدر حوالي مليون برميل يومياً، وهو ما قد يحقق 25 مليار دولار في العام”، وذلك سيمح ببناء المؤسسات الوطنية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأوضح واينر،: «على ليبيا أن تجد طرقا لبناء حكومة موحدة، لأنَّ هذا هو الحل في ليبيا».

The post مبعوث أمريكي سابق لليبيا: الاتفاق السياسي يُمهد الطريق لتقدم اقتصادي وأمني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية