تشييع جثامين أطفال الشرشاري بعد ظهر اليوم إلى مثواهم الآخير

تنطلق بعد صلاة الظهر اليوم السبت مراسم دفن جثامين أطفال الشرشاري الثلاثة ،”عبد الحميد، ذهب، محمد” الذين عثر على جثامينهم في “غابة البراعم” جنوب صرمان في السابع من أبريل الجاري.

وتجري إجراءات التشييع، بعد أن حصلت عائلة الشرشاري على موافقة النائب العام لاستكمال إجراءات دفن جثث أبنائها.

هذا وأظهرت التفاصيل الأخيرة حول الجريمة، أن الأطفال الثلاثة كانوا محتجزين في مكان معزول يوجد به غرفة تحت الارض لا يدخلها الهواء ولا الضوء.

وقد نشر أحد أقارب الأطفال الثلاثة بعض التفاصيل التي عاشها أبناء الشرشاري بناء على لقطات فيديو بثتها الصفحة الخاصة بجهاز البحث الجنائي بالمنطقة الغربية، حيث أظهرت الموقع الذي كان يحتجز فيه محمد وعبدالحميد وذهب الشرشاري، كما بينت حجم المأساة التي عاشها الأطفال طيلة فترة احتجازهم.

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