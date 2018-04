كاتب جزائري: الشعب الليبي صانعٌ للأمل رُغم غياب السلطة

المتوسط:

قال الكاتب الصحفي الجزائري والمستشار الإعلامي للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، خالد عمر بن ققة، إنَّ الشعب الليبي صانعٌ للأمل رُغم الغياب الكامل لسلطة الدولة.

وأضاف «بن ققة»، خلال مقالة نشرتها إحدى الصحف العربية، أنَّ من يتابع الملف الليبي هذه الأيام في مختلف مجالات الإبداع الفكرية والأدبية والعلمية يُدرك على الفور أن ليبيا ليست دما فقط، رغم القتل اليومي وتوسع مساحة الإرهاب.

وأوضح «بن ققة»، أن الليبيين اليوم يعيدون تذكير العالم كله بإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية قديما، وبدورهم الفاعل في محيطهم المغاربي، وعلى مستوى الأمة العربية.

وأشار «بن ققة»، إلى أنَّ أن ليبيا اليوم تُعتبر منطقة صراع ونفوذ لحسم صراع دولي واسع بين عدة أطراف، متداخلة ومتقاطعة في مصالحها.

