ليبيا تحصد أربع جوائز في يوم التميز الاعلامي العربي

قال المستشار الصحفي فتحي بن عيسى، رئيس لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثالثة، والتي تشرف عليها جامعة الدول العربية، إن دولة ليبيا حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد الجوائز التي حصدتها في نهاية أعمال تقويم المشاركات التي وصلت للجنة.

وأضاف بن عيسى، في اتصال مع بوابة افريقيا الإخبارية “رغم المنافسة الشديدة بين الدول إلا أن المبدعين الليبيين تحصلوا على الترتيب الثاني من حيث عدد الجوائز”.

وأوضح بن عيسى، أن المرتبة الأولى جاءت من نصيب السعودية واليمن مناصفة بخمس جوائز لكل منهما، والمرتبة الثانية حلت فيها ليبيا، والكويت، وسلطنة عمان، بأربع جوائز لكل منهم.

أما المرتبة الثالثة فحلت فيها كل من العراق، فلسطين، الامارات بثلاث جوائز لكل دولة، والمرتبة الرابعة حلت فيها كل من المغرب، قطر، السودان، مصر بعدد جائزتين لكل دولة.

وأخيرا البحرين بجائزة واحدة، ومؤسسة الانتاج البرامجي الخليجي بجائزة واحدة.

وأعلن بن عيسى إن “حفل توزيع الجوائز سيقام في التاسع من مايو المقبل بمقر جامعة الدول العربية”.

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