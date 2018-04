المتوسط:

أفادت «المنظمة الدولية للهجرة»، بأنّهُ يتواجد في ليبيا 29.370 طفل مهاجر غير مصحوب بذويه في ليبيا، موضحة أنَّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي، أنَّ الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم معرّضون لخطر الاتّجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاستغلال الجنسي أكثر من غيرهم.

وأضاف البلبيسي، أن المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضعوا ضمانات إجرائية لتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، إلى جانب اللاجئين الذكور والإناث الاصغر من 18 سنة والموجودين في ليبيا.

The post «الدولية للهجرة»: 29 ألف طفل منفصلون عن ذويهم في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية