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تحت شعار «تاورغاء قضية وطن».. جامعة بنغازي تنظم ندوة حول التهجير القسري

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تستعد ﻛﻠﻴﺔ ﺍلإﻋﻼﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، مطلع مايو المقبل، إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ «بعنوان تاورغاء قضية وطن».

وأكدت بلدية تاورغاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الندوة ستتطرق إلى ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ إﻟﻴﻪ أﻫﺎﻟﻲ ﺗﺎﻭﺭﻏﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ وﻘﺘﻞ .

كما ستشمل الندوة التي ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍإﻋﻼﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، تقديم أوراق بحثية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮنيين ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴيﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، تضم الجانب القانوني، الحقوقي، النفسي، والإجتماعي.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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