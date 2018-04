المتوسط:

اختتم المجلس البلدي ترهونة، مهرجان ترهونة الثالث للتراث الشعبي تحت شعار «ترهونة تجمعنا»، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 20 بلدية من مختلف مناطق ليبيا

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور للفعاليات التي أقيمت على أرضية منتزه الشرشارة السياحي في ترهونة.

