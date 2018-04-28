السفارة الأمريكية لـ المشري: ندعم جهود التوافق بين مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من القائمة بأعمال السفير الأمريكي في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وليامز أكدت خلال المكالمة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس الدولة على الموقف الأمريكي الداعم لجهود التوافق بين مجلسي الدولة والنواب.

يشار الى أن رئيس مجلس الدولة قد كان في المملكة المغربية الايام الماضية تزامناً مع تواجد المستشار صالح وكان من الفترض عقد لقاء بين الطرفين برعاية مغربية لتقريب وجهات النظر والوصول الى توافق بشأن آلية اختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة منفصل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية