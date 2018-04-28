محاضرات توعوية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة

قال مصدر بداخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بأنه قد تم يوم الأربعاء إطلاق مجموعة من “المحاضرات التوعوية” لنُزلاء المؤسسة تحت إشراف رئيس وحدة الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة “عبدالحفيظ العكر” وبحضور مدير المؤسسة الرائد “أسامة بلعـز” ...

في اولى المحاضرات التي نظمها الأخصائي الاجتماعي تم فيها الاستماع إلى مشاكل النزلاء واحتياجاتهم داخل المؤسسة وتوعيتهم وتعريفهم بمبدأ الإصلاح والتأهيل ..

وفتح باب التحاور مع النزلاء ، وإرشادهم إلى الصواب وحثهم على عدم العودة إلى المعاصي والسلوك المنحرف، والابتعاد عن تعاطي المخدرات والخمور وعدم نهج السلوك الإجرامي بأنواعه.

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