مباحثات ليبية كندية بشأن عودة السفارة إلى طرابلس

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اجتماعا مع سفير كندا لدى ليبيا هيلاري تشايلدز آدمز، وذلك بمقر السفارة الليبية في تونس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه جرى خلال الاجتماع التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا ومناقشة إمكانية عودة السفارة الكندية إلى طرابلس، وسبل تيسير إجراءات منح التأشيرة الكندية للمواطنين الليبيين، إضافة إلى توفير فرص للتدريب والتأهيل في عديد المجالات وذلك في إطار بناء القدرات وتعزيز مؤسسات الدولة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية لطفي المغربي، ومدير إدارة شؤون الأمريكتين عبد الرحمن القناص.

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