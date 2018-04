المتوسط:

اختُتم مساء أمس، بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، ورشة العمل الخاصة بمجموعة التخدير والعناية الفائقة، والتي كانت ليومين تخللها اليوم الأول محاضرات علمية عن جهاز التنفس الصناعي، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة الإعلام بوزارة صحة المؤقتة.

وخلال الندوة، أجرى المستهدفون اختباراً لمعرفة مدى استفادتهم منها، وقد لاقت استقبالاً كبيراً، كان الهدف منها هو الرفع من كفاءة أطباء العناية الفائقة والباطنة الجُدد.

The post خُطة «صحة المؤقتة» لرفع كفاء الأطباء بمستشفى الجلاء ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية