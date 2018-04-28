جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ترحب بتوقيع اتفاقيتي تعاون بين البلدين

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في العاصمة التونسية الجمعة.

وأكدت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، الجمعة، حرصها على توطيد وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الاتفاقيات تجدد الالتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها، مبدية ارتياحها لانضمام ليبيا إلى جهود مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، التي ستساهم في حماية الحدود، واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي، وفق البيان.

يذكر أن البلدين وقعا، الجمعة، في العاصمة التونسية، على وثيقتي تعاون، تختص الأولى بتقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

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