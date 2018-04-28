الحاسي يمهل مالية الوفاق أسبوعا لتسديد مرتبات المنطقة الشرقية

أمهل وزير مالية الحكومة المؤقتة كامل ابريك الحاسي، نظيره في حكومة الوفاق أسامة حماد، أسبوعا للوفاء بالاتفاق المبرم بينهما بشأن تسديد المرتبات المتأخرة للعاملين في القطاع الحكومي شرقي البلاد.

وقال الحاسي في مقابلة تلفزيونية إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ “إذلال المواطن بحجب مرتبه عنه طيلة ستة أشهر”.

ووعد الحاسي بسداد مرتبات أربع أشهر للقطاع الحكومي وأفراد القوات المسلحة في المنطقة الشرقية قبل شهر رمضان المبارك بعشرة أيام، وسداد الشهرين المتبقين وهما مايو ويونيو قبل عيد الفطر بعشرة أيام.

وأوضح الحاسي أن الحكومة المؤقتة ستلجأ للإقتراض الداخلي من أجل توفير مرتبات العاملين في القطاعات العامة.

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