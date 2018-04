المتوسط:

قام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء، بإحياء اليوم المحلي (للنخلة) ، تحت شعار غرسها في الشتات أصالة وتبات ، بحضور منسق القطاع المهندس “صالح بيكي ” والعديد من مهندسي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتاورغاء ، وأعضاء من مجلس الحكماء والشوري تاورغاء ، وألاهالي المقيمين بالمخيم.

وأكد الجميع علي ضرورة أحياء اليوم المحلي للنخلة لما لهو من أصالة وتأريخ بتاورغاء .

