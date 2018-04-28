مباحثات مصرية فرنسية حول الملف الليبي

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان غدا الأحد، إلى مصر لبحث عدد من القضايا بينها الملف الليبي.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن جون إيف لودريان سيبحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الملفات الخاصة بليبيا وعملية السلام وسوريا.

وأكدت وزارة الخارجية أن مباحثات لودريان ستتناول التقدم الذي أحرزه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بهدف إشراك كل الفاعلين الليبيين في هذه الحركية وإقامة انتخابات في أقرب وقت.

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