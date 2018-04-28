هكذا قرأ صوان كلمة حفتر عقب عودته للبلاد

انتقد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، قائد الجيش خليفة حفتر الذي عاد إلى ليبيا بعد شائعات إصابته بمرض عضال.

وادعى صوان عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن حفتر قال انه رافض للانتخابات ونسب صوان لحفتر تأكيده ان سيطرة الجيش على الحكم هو الحل للشعب الليبي.

وقال صوان “إننا كحزب سياسي لا يمكننا أن نقبل تحت أي ذريعة كانت، ما جاء في تصريح حفتر الرافض للانتخابات، وإشارته بشكل صارخ إلى أن سيطرة الجيش على الحكم هو الحل للشعب الليبي، وهذا ما يؤكد مخاوفنا السابقة من أي مشروع يهدد الدولة المدنية والنظام الديمقراطي، وأننا كحزب لا خلاف لنا مع الأشخاص ماداموا يعلون مصلحة الوطن فوق مصالحهم”.

يشار إلى أن حفتر لم يتحدث خلال كلمته التي ألقاها فور وصوله لبنغازي الخميس الماضي عن الانتخابات وأكد أن الجيش سيواصل محاربة الإرهاب.

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