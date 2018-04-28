قبيلة أولاد سليمان: عودة المشير حفتر ستنهي أطماع الطامعين في الوطن

ليبيا – هنأ مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان بسبها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمناسبة عودته لأرض الوطن سالماً معافى.

مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه، على أنه بعودة المشير حفتر سيتحقق الأمن ويصان الوطن ويطبق القانون.

وإعتبر المجلس أن عوة القائد العام للقوات المسلحة ستنهي أطماع الطامعين في الوطن بحسب نص البيان.

يشار إلى أن المشير حفتر قد وصل يوم الخميس الماضي الى مطار بنينا قادماً من زيارة عمل قصيرة بالعاصمة المصرية القاهرة عقب وصوله لها يوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس التي أمضى فيها اسبوعين منذ منتصف إبريل الجاري.

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