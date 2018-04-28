جمعية الصداقة الليبية الأمريكية ترحب بتوقيع اتفاقيات بين الجانبين

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجمعية في بيان لها إنها “ترحب بقوة بالإعلان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، التي تحدد الالتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها”.

وأعربت الجمعية عن “ارتياحها لانضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، هذه الشراكة التي ستساهم مساهمة فعالة في حماية الحدود واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي”.

وأضافت الجمعية “أن توقيع هذه المعاهدات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيشكل جسرا جديدا لبناء علاقات أمتن وأقوى وسيفتح المجال بشكل أكبر للتواصل وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين”.

وأشارت الجمعية إلى أن “أواصر الصداقة الليبية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة علاقات تاريخية امتدت إلى عقود طويلة”.

ووقعت ليبيا والولايات المتحدة خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب وخطابا آخر يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات و المنافذ الليبية .

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