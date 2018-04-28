“أمن زوارة” تقبض على 19 مهاجرا من جنسيات متفرقة

قال الناطق باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر، السبت، إن فرقة أمنية تابعة للمديرية، قبضت على 19 مهاجرا غير قانوني من جنسيات متفرقة، بينهم امرأتان، داخل أحد المنازل في زوارة.

وأضاف معمر، في تصريح للرائد، أن الفرقة تستكمل الإجراءات القانونية مع المهاجرين الذين قبضت عليهم الجمعة؛ تمهيدا لنقلهم إلى الجهات المختصة، مبينا أن ذلك يأتي ضمن جهود المديرية في محاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية، ومحاربة ظواهر الفساد والإجرام بالمدينة .

يذكر أن مديرية أمن زوارة تسعى للحد من ظاهرة الهجرة داخل حدودها الإدارية في ظل إمكانيات متواضعة

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