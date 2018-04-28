الأوضاع في ليبيا تتصدر جدول أعمال زيارة وزير خارجية فرنسا المرتقبة للقاهرة

ليبيا – أعلنت السفارة الفرنسية لدى القاهرة أمس الجمعة أن وزير خارجية بلادها جان إيف لودريان سيزور مصر غداً الاحد لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجري لودريان خلال زيارته للقاهرة بحسب وكالة “الاناضول” الاخبارية التركية عدة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

المحادثات ستركز على جهود وساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لمشاركة الجهات الفاعلة في هذه الحركية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

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