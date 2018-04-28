الدولية للهجرة تكشف رقما مفزعا للأطفال المهاجرين في ليبيا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة وجود 29.370 طفل مهاجر في ليبيا غير مصحوب بذويه.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أنّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وحذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي، من أن هذه الشريحة من الأطفال هم الاكثر عرضة لخطر الاتّجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاستغلال الجنسي أكثر من غيرهم.

وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسف” أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية.

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