«الجمعية الليبية الأمريكية» تُرحب بتوقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين

بمناسبة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في العاصمة التونسية الجمعة، رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية، بهذا التوقيع، مؤكدة حرصها على توطيد وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وأمريكا.

وأفادت الجمعية، بأنَّ هذه الاتفاقيات تجدد الالتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها، مبدية ارتياحها لانضمام ليبيا إلى جهود مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، التي ستساهم في حماية الحدود، واستتباب الأمن في كامل التراب الليبي، وفق البيان.

يشار إلى أن البلدين وقعا، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، على وثيقتي تعاون، تختص الأولى بتقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

