تفاصيل طقس ليبيا السبت

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم السبت الموافق 28 أبريل، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-29) درجة مئوية وتصل هذا اليوم إلى ( 36 ) درجة مئوية على ابو انجيم وتنخفض يوم الغد .

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج وسهل بنغازي مع تحسن في الروؤية وباقي مناطق يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 33 – 39 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض تدريجي وملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-40) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على السرير وتازربو بينما تكون السماء صافية على الكفرة هذا اليوم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الإثنين إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-44) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الإثنين على أغلب المناطق.

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