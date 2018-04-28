البعثة الأممية ترحب بالتفاهمات الأخيرة بين مصراتة والزنتان

رحبت بعثة الأمم المتحدة بجهود المصالحة الأخيرة بين مصراتة والزنتان والاتفاقية الموقعة بين ممثلي المدينتين، وعبرت البعثة عن أملها في أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لعلاقات سلام وتعاون إيجابي بين المدينتين.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الجمعة -عن ترحيبها بكافة مبادرات المصالحة بين المجتمعات الليبية والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الليبين اليومية.

ووقعت شخصيات من مدينتي مصراتة والزنتان الخميس ميثاق عهد ومصالحة بين المدينتين وبحسب مسؤولين سيكون الميثاق مرجعا للعلاقة بين المدينتين، و يتضمن ثمانية عشر بندا.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مدينة الزنتان إلى مدينة مصراتة في إطار عملية مصالحة بين الجانبين بدأت خلال الأشهر الماضية، وتوجت بزيارة لوفد من مدينة مصراتة إلى الزنتان نهاية الشهر الماضي.

وأكد البيان الختامي للمصالحة بين وفدي أهالي مدينتي الزنتان ومصراتة على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة أبناء الشعب الليبي وعدم السماح بتقسيم ليبيا والنيل من وحدة أراضيها تحت أي مسمى.

وشدد البيان على حرمة دم أبناء الشعب الليبي وعلى ضرورة تحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير التي قام بها الثوار الذين خرجوا لإنهاء الاستبداد في بداية ثورة 2011 مؤكدين على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة الانقلابات.

وأكد البيان على ضرورة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية المتمثلتين في الجيش والشرطة ودمج الثوار في المؤسستين تحت السلطة المدنية.

ودعا البيان إلى الدفع لبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وفي كل مكان من ربوع ليبيا.

وتسعى شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية في المدينتين الواقعتين غرب ليبيا إلى الوصول إلى اتفاق مصالحة ينهي الخلاف بين المدينتين.

وشهدت العلاقة بين مدينتي الزنتان ومصراتة وهما القوتان العسكريتان الأكبر في غرب ليبيا توترا متصاعدا منذ صيف 2014 وحدوث المواجهات المسلحة في عملية فجر ليبيا بين قوات محسوبة على المدينتين.

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