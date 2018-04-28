ظهر اليوم.. تشييع جثامين أطفال الشرشاري بصرمان

صرمان-العنوان

تنطلق ظهر اليوم السبت مراسم دفن جثامين أطفال الشرشاري الثلاثة، “عبد الحميد، ذهب، محمد” بعد أن حصلت عائلة الشرشاري على موافقة النائب العام لاستكمال إجراءات دفن جثث أبنائها الذين عثر على جثامينهم في غابة البراعم جنوبي مدينة صرمان مطلع شهر أبريل الجاري.

وأظهرت التفاصيل الأخيرة حول الجريمة، أن الأطفال الثلاثة كانوا محتجزين في مكان معزول بغرفة تحت الأرض لا يدخلها الهواء ولا الضوء.

وكانت قد أكدت إدارة مكافحة الجريمة بمدينة صرمان في السابع من أبريل الجاري مقتل الأطفال الثلاثة المختطفين منذ ديسمبر 2015 وذلك بناءً على اعترافات أدلى بها موقوفون على ذمة القضية .

وعثر عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية على الجثامين، مدفونة في غابة البراعم قرب صبراتة وأكد الطب الشرعي وفاة الأطفال منذ سنتين على الأقل.

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