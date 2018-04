«أمن زوارة» يُلقي القبض على 19 مهاجرًا غير شرعي

المتوسط:

ألقت قوات أمن زوارة، القبض على 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات متفرقة، بينهم سيدتان، داخل أحد المنازل في زوارة، وذلك وفقًا لما أفادَ به الناطق باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر.

وقال «معمر»، خلال تصريحات صحافية، إنَّ الفرقة تستكمل الإجراءات القانونية مع المهاجرين الذين قبضت عليهم الجمعة؛ تمهيدًا لنقلهم إلى الجهات المختصة.

وأوضح «معمر»، أنَّ عملية القبض تأتي ضمن جهود المديرية في محاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية، ومحاربة ظواهر الفساد والإجرام بالمدينة .

يُشار إلى أنَّ مديرية أمن زوارة تسعى للحد من ظاهرة الهجرة داخل حدودها الإدارية في ظل إمكانيات متواضعة.

