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معيتيق يبحث مع رئيس مجلس الرئاسة بجمهورية البوسنة والهرسك العلاقة بين البلدين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

التقى النائب “أحمد معيتيق” ظهر الخميس الماضي على هامش منتدى سراييفو 2018 مع السيد “بكر عزت بيغوفيتش” رئيس مجلس الرئاسة بجمهورية البوسنة والهرسك.

حيث أكد بيغوفيتش على عمق العلاقات بين البلدين، حكومة وشعباً وأنه يتابع الملف الليبي بكل اهتمام، ويتمنى أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، وأنه يثمن هذه الزيارة لتكون بداية لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وترجع إلى سابق عهدها.

هذا وأكد معيتيق على تطلع حكومة بلاده للتعاون مع حكومة البوسنة والهرسك، وعلى ضرورة إعادة تفعيل كافة الاتفاقيات والمشاريع لتعود الشركات البوسنية وتستأنف العمل. وضرورة العمل على تسهيل تأشيرات الدخول لليبيين، لفتح مجال تبادل الخبرات في كافة المجالات.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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