المتوسط:

اجتمع أعضاء المجلس البلدي في أوجلة، أمس الجمعة، مع الغرفة الأمنية لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب والظواهر السلبية.

وبحث المجتمعون العديد من الأمور التي تخص تنظيم العمالة الوافدة المقيمة ببلدية أوجلة وكيفية الحد من ظاهرة الهجرة بطريقة غير قانونية.

كما اتفق المجتمعون على البدء في حملة الأسبوع الجاري، وعقد اجتماعات دورية بهذا الخصوص وتسيير العمل كما هو متفق عليه.

The post «بلدي أوجلة» يبحث مع «مكافحة الهجرة» سبل الحد من الظاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية