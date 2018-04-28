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البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة التى تهدف لإعادة الإستقرار إلى ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بكافة مبادرات المصالحة بين المجتمعات الليبية والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار لحياة الليبين اليومية .

البعثة الأممية أعربت بحسب موقعها الرسمي عن ترحيبها بجهود المصالحة الأخيرة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان .

وأبدت آمالها بأن تمهد الاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطريق لعلاقات سلام وتعاون إيجابي بين المدينتين .

يشار إلى أنه قد زار مدينة مصراتة الخميس الماضي وفد كبير من مدينة الزنتان لاتمام اتفاق المصالحة الذي اتفقت عليه المدينتين المدة الماضية في اجتماعهم الاول بمدينة الزنتان .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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