البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة التى تهدف لإعادة الإستقرار إلى ليبيا

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بكافة مبادرات المصالحة بين المجتمعات الليبية والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار لحياة الليبين اليومية .

البعثة الأممية أعربت بحسب موقعها الرسمي عن ترحيبها بجهود المصالحة الأخيرة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان .

وأبدت آمالها بأن تمهد الاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطريق لعلاقات سلام وتعاون إيجابي بين المدينتين .

يشار إلى أنه قد زار مدينة مصراتة الخميس الماضي وفد كبير من مدينة الزنتان لاتمام اتفاق المصالحة الذي اتفقت عليه المدينتين المدة الماضية في اجتماعهم الاول بمدينة الزنتان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية