بالصور | إنطلاق مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية في مدينة سرت

ليبيا – شارك عميد بلدية سرت مخنار المعداني أمس الجمعة بإنطلاقة مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية بحضور عدد من أعيان سرت وأندية الفروسية الشعبية.

فعاليات المهرجان تتواصل بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت على مدى ثلاثة أيام تتوج في اليوم الختامي بالتوجه للنصب التذكاري لـ”معركة القرضابية”.

يشار إلى أن مهرجان القرضابية للفروسيية الشعبية إنطلق بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة “لمعركة القرضابية”والتي وحدت الليبيين في الدفاع عن تراب الوطن ضد الاستعمار الايطالي وقدمت خير دليل على وحدة الدم والمصير.

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