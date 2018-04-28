ليبيا توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية وثيقتين في إطار التعاون المشترك بين البلدين

عين ليبيا

جرى ظهر أمس الجمعة التوقيع على وثيقتين في إطار التعاون بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، بمقر السفارة الليبية في العاصمة التونسية، وبحضور الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية.

الأولى خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات و المنافذ الليبية.

هذا ووقع عن الجانب الليبي السيد «لطفي المغربي» وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية و عن الجانب الأمريكي السيدة «ستيفاني ويليامز» رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

تتيح هاتان الوثيقتان المساعدة التقنية وتدريب العناصر الوطنية وتكوين كوادر مؤهلة في تلك المجالات وسيكون التنفيذ ممولاً من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أبدى الجانبان تطلعهما للمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

هذا واتفقت رؤية الجانبين على أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها و سلامة أراضيها، مؤكدين على أهمية دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة، للدفع بالعملية السياسية و تحقيق الاستقرار.

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